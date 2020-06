Mamma di 13 figli dà alla luce altri 4 gemelli: ha avuto 5 parti plurigemellari

Rarissimo caso di parto plurigemellare in Nigeria: una donna, già madre di 13 figli, ne ha partoriti altri 4 tutti insieme

Ha decisamente dell’incredibile quanto accaduto ad una donna, madre di 13 figli e, dopo l’ultimo lieto evento, soprannominata dai media locali “super mamma”. Hauwa’u Sulaiman, casalinga, è rimasta nuovamente incinta dando alla luce, lo scorso 5 giugno, altri 4 gemelli e diventando così madre di 17 bembini. La vicenda arriva dallo stato nigeriano di Kaduna, ed è talmente eccezionale che in breve tempo la notizia ha fatto il giro del mondo. La donna ha partorito gli ultimi figli al Gambo Sawaba General Hospital di Zaria ma poco dopo il parto i piccoli e la madre sono stati trasferiti alla Ahmadu Bello University Teaching Hospital, dove hanno ricevuto ulteriori cure. Secondo quanto emerso si tratterebbe della sua ottava gravidanza: la donna, 34 anni, ha avuto infatti 5 parti plurigemellari.

Anche la madre della donna ha dato alla luce gemelli per tre volte

Il marito, il 34enne Malan Sulaiman, autista, ha ringraziato Allah “per il meraviglioso dono con cui lui e sua moglie sono stati benedetti”. Interpellata dall’agenzia stampa nigeriana Nan, la madre ha detto di “sentirsi benedetta”. Per ben due volte la donna ha avuto tre gemelli mentre altre due volte ha partorito due coppie di gemelli; infine ha avuto tre parti singoli e l’ultimo di quattro gemelli. Sembra si tratti di un gene ereditario dal momento che anche la madre della donna ha partorito gemelli per tre volte. Secondo i giornali, ma la notizia non è ancora confermata, uno dei quattro gemelli (l’unico maschietto) non sarebbe sopravvissuto mentre gli altri tre sarebbero in buone condizioni.

