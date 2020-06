Spaventoso frontale sulla strada Dogana: morta Laura Cardarelli, aveva 30 anni

Una giovane di 30 anni è deceduta in un grave schianto frontale tra la sua auto ed un camion. Strada chiusa per ore per i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati

Perdere la vita a soli 30 anni in un tragico incidente stradale. Ê il dramma che ha per protagonista Laura Cardarelli, morta sul colpo dopo un violentissimo frontale dell’auto da lei condotta contro un camion. Ne dà notizia il giornale locale Tuscia web: secondo quanto riportato il grave sinistro è avvenuto al Km 8 della strada Dogana, tra i comuni di Montalto di Castro e Tuscania, nel pomeriggio del 10 giugno. La vittima viveva proprio a Montalto di Castro: sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, morta per le gravissime ferite riportate nel frontale. Oltre alle ambulanze sono giunti anche i vigili del fuoco di Tarquinia e di Viterbo, ed una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Tuscania per effettuare i necessari rilievi e chiudere al traffico il tratto stradale interessato dall’incidente, così da consentire che le operazioni per la rimozione dei due veicoli potessero avvenire agevolmente. Il traffico è tornato scorrevole solo nelle ore serali.

Su quella strada un altro grave incidente due anni fa

Lo schianto ha riportato alla menta un analogo incidente stradale avvenuto due anni prima sulla medesima strada, quando un’auto andò a schiantarsi, dopo essere uscita di strada, contro un albero. Sul veicolo erano presenti cinque persone e il bilancio fu tragico: un morto, il conducente, e quattro feriti.

