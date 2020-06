Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 10 giugno 2020: su Raiuno Nero a metà, su Canale 5 Tu Si Que Vales

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 10 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio della fiction “Nero a metà”: una giovane rapper viene trovata morta sul tetto di un autobus: sarà suicidio o omicidio? Tra Alba e Malik c’è ancora tensione, così come tra Muzo e la moglie Olga che continua a collaborare con la squadra di Carlo, costringendo i due ad una convivenza forzata sul lavoro. Cristina, invece, si è trasferita ed ha lasciato Franco. La Carta cerca di coinvolgere Santagata nelle indagini sul caso Bosca. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “La regina del peccato”: per uscire dalla routine della vita coniugale, una donna mostra il suo volto più disinibito a uno sconosciuto. In seconda serata, va in onda, in replica, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Ocean’s Eleven”: Danny Ocean, dopo cinque anni di galera per truffa aggravata, riunisce i suoi vecchi compagni per fare un colpo ad un casinò gestito da Terry Benedict che, tra le altre cose, ora sta con la sua ex moglie, Tess, di cui è ancora innamorato. Subito dopo, il film “Burn after reading”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il documentario “Resistiamo-Diari dalla quarantena”. A seguire, il film “La musica nel cuore – August Rush”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Notte brava a Las Vegas”: dopo una notte di baldoria e tanto alcool, lui e lei si ritrovano il mattino seguente sposati. Cercano di divorziare, ma scoprono di aver vinto un sacco di soldi al Casinò e quindi, visto che sono sposati, devono dividersi la torta. Inevitabilmente, nasce del tenero tra i due.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 10 giugno 2020

Rai 1

21:20 Nero a metà

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 La regina del peccato (film)

23:30 Striminzitic Show

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Ocean’s Eleven (film)

23:30 Burn after reading (film)

Canale 5

21:20 Tu Si Que Vales

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Resistiamo-Diari dalla quarantena

23:30 La musica nel cuore – August Rush (film)

La 7

21:20 Atlantide

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!