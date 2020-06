Chi è Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni.

Questa sera, in seconda serata su Canale 5, Giorgia Meloni sarà protagonista de “L’Intervista” di Maurizio Costanzo. Tra le tante cose, la leader di Fratelli D’Italia parlerà del rapporto con suo padre (qui le sue dichiarazioni) e della storia d’amore con il compagno Andrea Giambruno. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è nato a Milano, nel 1981. Da piccolo ha vissuto nel noto quartiere popolare Baggio. Dopo la maturità scientifica, si è laureato in Filosofia. In seguito, ha intrapreso la carriera da giornalista e iniziato a collaborare come autore di vari programmi Mtv e Mediaset, in particolare di Rete 4 e Canale 5. Ha lavorato dietro le quinte di “Matrix”, “Mattino 5” e “Quinta Colonna”.

Di carattere riservato, è tifoso della Juventus e quando non ha impegni gioca a calcetto con gli amici. Da adolescente portava i capelli lunghi e ha praticato kick boxing. Andrea e Giorgia sono una coppia di fatto, vivono insieme a Roma, nel quartiere Ardeatino, e nel 2016 sono diventati genitori di Ginevra. Nonostante la leader di Fratelli d’italia è da sempre una grande sostenitrice della famiglia tradizionale, i due non si sono sposati, in quanto Andrea ha dichiarato di non essere religioso e di reputare la loro unione come un matrimonio.

Il loro primo incontro è avvenuto dietro le quinte del programma, condotto da Paolo Del Debbio, “Quinta Colonna”. In quella occasione, lei ha scambiato lui per un assistente e gli ha dato in mano una banana, per entrare in trasmissione. Giorgia, reduce da una giornata lavorativa molto impegnata, aveva fame, mentre mangiava il frutto è stata chiamata per andare in scena, che ha prontamente affidato ad Andrea.

Sicuro delle capacità della compagna, tanto da essere sicuro che sarà la prima premier donna, Andrea ha idee completamente opposte alle sue: è favorevole alle coppie di fatto e alla liberalizzazione delle droghe leggere e pesanti. Idee che, a quanto pare, non hanno mai minacciato il loro rapporto.

Maria Rita Gagliardi

