Chi è Maurizio Battista, protagonista del film Din Don-Una parrocchia in due”: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Maurizio Battista, attore comico e protagonista del film “Din Don-Una parrocchia per due”.

Questa sera, in prima serata su Italia 1, andrà in onda il film “Din Don-Una parrocchia per due”, con protagonista l’attore comico Maurizio Battista. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Maurizio Battista

Maurizio Battista è nato a Roma, il 29 giugno 1957. Nato nel quartiere di San Giovanni, dove tuttora abita, da ragazzo ha lavorato nel bar della sua famiglia, di origini ciociare (suo padre Antonio era di Arce). Ha iniziato a fare teatro nel 1978, e ha esordito in televisione nel 1989 partecipando come comico alla decima edizione di “Fantastico”, affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli.

All’inizio degli anni novanta, Pippo Baudo lo vuole come comico nel programma “Partita doppia” in onda su Rai 1. Dopo questa esperienza, abbandona la televisione e comincia la carriera di attore, prendendo parte al film TV “Caramelle”. È tornato in televisione nel 1996, riscuotendo un buon successo con la partecipazione al “Dopofestival di Sanremo”.

Nel 1999, è approdato all’emittente privata Europa 7, partecipando allo show satirico “Seven Show”. Nello stesso anno, riprende l’attività teatrale. Dal 2001, inizia a fare teatro col suo primo show, “Vatte a fidà”, al Teatro Sistina a Roma. Da allora, la sua carriera si divide fra teatro e programmi televisivi.

Nel 2003, è tornato in televisione su LA7 nel programma comico “Assolo”. Nel 2004, va in onda su Rai 2 il suo one-man show “Era meglio da piccoli”, in due puntate. Nel 2004, a Mediaset, partecipa al programma satirico “Colorado”, rimanendovi sino al 2007. Nella stagione 2006/07, ha condotto un’edizione di “Buona Domenica” su Canale 5. Nello stesso anno, è tornato in Rai, prendendo parte al programma “Quelli che il calcio” per due edizioni, sino al 2009. Dal 2009 al 2011, ha condotto su Rai 2 per tre edizioni il suo show “Sempre più convinto”. Nel 2010, ha preso parte ai programmi “Domenica In”, “Voglia d’aria fresca” e “Ballando con le stelle“, come concorrente, dove, nonostante l’eliminazione avvenuta alla prima puntata, acquista un proprio spazio comico.

Nel 2012, ha condotto per quattro puntate “Il mio secondo matrimonio” in onda su Rai 2. Nel 2013, è tornato con lo show “Tutte le strade portano a…”, in quattro puntate in onda su Rai 2. A settembre 2014, conduce “Striscia la notizia”, insieme a Leonardo Pieraccioni, per una settimana.

Dal 2016, inizia il sodalizio con Comedy Central, dove porta il suo “Battistology”. Nel 2017, gli viene affidata la copertina comica di “DiMartedí”. Nel 2018, partecipa alla terza edizione del “Grande Fratello VIP” come concorrente, dove si ritira ufficialmente il 13 ottobre. L’anno dopo, sempre a Natale, è protagonista dello show “Natale a Casa Battista”, trasmesso da Rai 2. Nel 2020, torna in prima serata su Rai 2 con il one man show “Poco di tanto”.

Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato due volte. Dal primo matrimonio, sono nati i figli Federica e Simone. Attualmente, è legato all’attrice romana Alessandra Moretti, di ben trent’anni più giovane di lui. Proprio da lei, nel 2016, a 59 anni, ha avuto la sua terza figlia, Anna.

Maria Rita Gagliardi

