Coronavirus e maternità surrogata, il caso dell’Ucraina: gli stranieri adesso possono prendere i loro bebè

Concluso il lockdown per il coronavirus, l’Ucraina ha concesso dei permessi speciali a quelle coppie i cui figli nati attraverso la maternità surrogata sono nati nei mesi scorsi.

Tra i tanti disagi causati dal lockdown, in Ucraina si è sommata l’impossibilità per i genitori stranieri che avevano scelto una madre surrogata nel Paese dell’est, di vedere i figli nati in quel periodo. Con i confini chiusi in tutto il mondo, infatti, i novelli genitori non si sono potuto spostare dalla loro nazione di appartenenza e si sono dovuti accontentare di vedere i neonati attraverso uno schermo.

Con la curva epidemiologica in calo, il governo ucraino ha cominciato a lavorare per aprire dei corridoi che permettessero ai genitori di conoscere e portare a casa i bambini nati durante la fase di chiusura. Ad annunciare la splendida notizia è stata la commissaria dei diritti umani Ludmilla Denisova: “Ottantotto famiglie hanno già ricevuto questo speciale permesso e trentuno si trovano già in Ucraina”.

Coronavirus e maternità surrogata, la gioia dei genitori

Sul sito ‘Daily Sabah‘, vengono riportate le dichiarazioni di gioia di una coppia di sposi argentini: José Perez e Flavia Lavorino. I due sono partiti qualche giorno fa da Buenos Aires e dopo aver fatto scalo a Madrid sono finalmente giunti a Kiev. Insieme alle loro valigie ne hanno portata un’altra per il loro piccolo Manu, nato da soli 71 giorni, in cui c’erano dei cambi e una piccola maglietta dell’Independiente.

La neo mamma Flavia ha parlato in primo luogo della gioia indescrivibile che ha provato la prima volta che ha tenuto in braccio Manuel: “Ogni cosa è stata una lotta… Non trovo le parole adatte a descrivere quello che provo, c’è così tanta emozione”. Quindi si è soffermata sul motivo che li ha spinti a prendere una simile decisione: “Ogni anno è difficile, ma ogni anno si somma il dolore dell’anno precedente”, dice parlando della difficoltà ad avere figli: “Costa ancora di più mantenere aperta la speranza. Sei consumato fisicamente e psicologicamente, quindi l’ultimo anno era peggiore del primo”.

