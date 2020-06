Coronavirus, parla Piero Angela: “Il virus non è passato, ho perso un amico” – VIDEO

Piero Angela pensa che il Coronavirus non sia ancora passato, a detta sua non bisognerebbe abbassare la guardia

Piero Angela intervistato da TPI ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus, a detta sua il virus c’è ancora e non bisognerebbe abbassare la guardia.

Angela pensa che sia ancora necessario prendere le dovute precauzioni per evitare che il virus torni a diffondersi. Tra le varie cose ha detto: “Bisogna mettersi bene in testa che non è passato niente. Ci troviamo semplicemente in una fase che ricorda i primi tempi dell’epidemia, in cui poche persone erano infettate”.

Il giornalista pensa che in attesa del vaccino un’altra ondata del virus si potrà evitare solo in base a come si comporterà la gente.

C’è una cosa che non dimenticherà di questo difficile e delicato periodo caratterizzato dalla pandemia. In merito a ciò ha raccontato: “La morte di un amico, che purtroppo non ho potuto più vedere. Ci siamo sentiti solo per telefono: mi ha chiamato per un saluto d’addio perché sentiva la sua fine imminente. E poi un funerale che neanche i familiari hanno potuto seguire. Infine ho ricevuto la sua ultima fotografia dopo le esequie: un barattolo rosso con una targhetta e il suo nome”.

Sara Fonte

