Dramma sulla A29: uomo perde controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail. Morto per un malore

Dramma sulle strade siciliane.

Stamane un uomo ha perso il controllo della propria automobile (una Alfa Romeo) andando a schiantarsi contro il guard rail.

Si tratta di un uomo di 57 anni di Paceco (comune trapanese da 11000 anime).

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale ma è possibile che a causare la morte sia stato un precedente malore – questo riferiscono i media locali che per primi hanno riportato la notizia, sottolineando come l’intervento immediato dei sanitari non sia servito a nulla.

L’incidente è avvenuto sulla A29 Trapani – Palermo all’altezza della bretella per Birgi.

