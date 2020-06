Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 11 giugno 2020: su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5, su Canale 5 New Amsterdam

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 11 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 11 giugno 2020. Iniziamo da Raiuno che propone, in replica, un episodio di “Che Dio ci aiuti 5”: Ginevra sembra avere una relazione con un ragazzo che si sta per sposare e Suor Angela scopre un terribile segreto legato alla novizia. Nel frattempo, Nico conosce Maria, una ragazza con cui inizia una relazione, ma ha una brutta sorpresa quando scopre chi è realmente. Azzurra vorrebbe andare da Valentina in ospedale, ma cosa la trattiene? Nel frattempo, Gabriele dà a Valentina una bellissima notizia. Ultima occasione: Suor Angela scopre che Gabriele nasconde qualcosa che potrebbe mettere in pericolo la vita di Valentina. Nico porta avanti la sua relazione clandestina con Maria, ma Ginevra disapprova la loro relazione “aperta”. Intanto, Azzurra collabora con le gemelle per mettere in difficoltà Gabriele. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo speciale “Petrolio presenta Senza respiro”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda la prima puntata della nuova edizione di “Ogni cosa è illuminata”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Dritto e rovescio”. Subito dopo, il film “Passioni pericolose”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di “New Amsterdam”: la dottoressa Castro annuncia di avere i fondi per un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici. Ma la realtà è ben diversa. Max decide di sistemare i pazienti dimessi negli ultimi mesi dal New Amsterdam in un nuovo reparto dedicato alle cure palliative. A seguire, “L’Intervista”.

Su Italia 1 va in onda il film “Din Don-Una parrocchia in due”: Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui, per colpa della sua inefficienza, ha fatto perdere molti soldi, approfittandosi di una lettera dello zio vescovo, si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete e finge di essere stato mandato lì dal vescovo come viceparroco. La chiesa di Don Dino è sempre vuota. I fedeli del paese frequentano, infatti, la chiesa nuova, retta da Don Gabriele, un prete ruffiano, che ci sa fare con la gente. L’arrivo di Donato, inizialmente, sembra il colpo finale per la chiesa di don Dino: Donato non sa da dove cominciare una messa, non ha mai confessato né sposato nessuno, la sola idea di fare un’estrema unzione lo spaventa. Don Dino comincia a litigare con Donato: sembra tutto meno che un prete. Ma a poco a poco, i modi stravaganti di Don Donato, la sua apertura mentale da “peccatore”, la sua mentalità da prete rock, cominciano ad attrarre i fedeli. In seconda serata, il film “Din Don-Il ritorno”.

Su La 7 va in onda il docufilm “Siamo tutti Alberto Sordi?”, seguito dal film “Il medico della mutua”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network va in onda l’ultima puntata di “Fuori menù”.

