Temptation Island, in onda la versione Vip e Nip: ecco quando – VIDEO

Andrà in onda su Canale 5 sia la versione Vip che la versione Nip di Temptation Island, due coppie vip sono state già rese note

Sono trapelate nuove indiscrezioni sulla nuove edizioni di Temptation Island, Tvblog aveva fatto sapere che ci sarebbe stata una sola edizione composta sia dalla versione Vip che da quella Nip condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5.

A quanto pare, però, le cose non stanno davvero così. Saranno infatti due le edizioni del reality delle tentazioni, una in onda da martedì 7 luglio l’altra invece in onda da settembre con Alessia Marcuzzi.

A settembre andrà in onda anche il Grande Fratello Vip, proprio per questo la redazione di Temptation Island ha deciso di inserire nel cast dell’edizione di luglio anche alcune coppie vip, sembra che verrà deciso in seguito se in autunno andrà in onda la versione Nip o Vip del reality delle tentazioni.

Intanto, IlFattoQuotidiano.it ha confermato la partecipazione di due coppie vip a Temptation Island 2020. Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con il fidanzato Lorenzo Amoruso.

Sara Fonte

