Cotto e Mangiato, ricetta 12 Giugno: ghiacciolo a limone e a fragola

Ultima ricetta della settimana e di questa edizione di Cotto e Mangiato. Tessa ha preparato un qualcosa di estivo ovvero il Ghiacciolo a limone e a fragola.

La ricetta

Gli ingredienti per preparare i ghiaccioli sono:

150 ml di acqua

1 limone

200 grammi di fragole

140 grammi di zucchero

Procedimento

Prendere due pentolini, in uno mettere 50 ml di acqua e nell’altro i restanti 100 ml. Mentre è sul fuoco, in uno bisogna mettere il succo del limone nell’altro bisogna mettere le fragole tagliate a tocchetti. Poi infine nell’acqua con il limone mettere 80 grammi di zucchero mentre nelle fragole 60 grammi di zucchero. Portare ad ebollizione e far raffreddare.

Mettere i composti negli stampi per ghiaccioli. Quello Alle fragole ovviamente va frullato, poi mettere in freezer per almeno due ore. E così è pronto il ghiacciolo.

