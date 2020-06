Grande Fratello Vip 5: tutti i nomi degli ipotetici concorrenti – VIDEO

Ecco chi sono i presunti concorrenti che faranno parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip

A settembre andrà in onda la quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il noto conduttore si sta impegnando per formare un cast con il botto, ieri vi abbiamo anticipato che nel cast dovrebbe esserci Elisabetta Gregoraci, manca ancora l’ufficialità ma stando a quanto ha rivelato Tvblog questa volta Signorini è riuscito a convincere l’ex moglie di Flavio Briatore a varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Nelle ultime ore BubinoBlog ha svelato i nomi di altri quattro presunti concorrenti, si tratta di Massimiliano Morra, Gabriel Garko, Flavia Vento e Patrizia De Blanck. Stando al settimanale Oggi Garko avrebbe già rifiutato di partecipare al reality, gli altri sembrano invece essere in trattativa.

Si allunga la lista dei presunti concorrenti che potrebbero far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ad oggi sono saltati fuori i seguenti nomi: Elisabetta Gregoraci, Andrea Damante, Cristina Buccino, Michela Quattrociocche, Massimiliano Morra, Gabriel Garko, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Francesca Cipriani, Maria Teresa Buccino e Lorenzo Riccardi.

Alcuni di loro su Instagram hanno già smentito che faranno parte del cast, potrebbero però aver negato per mantenere l’effetto sorpresa. Chi parteciperà al reality? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere per saperne di più sul cast della nuova edizione.

Sara Fonte

