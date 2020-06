Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 12 giugno 2020: su Raiuno Juventus-Milan, su Canale 5 Notting Hill

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 12 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 12 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che, dopo la pausa forzata dovuta al COVID-19, torna a proporre il grande calcio con la partita, valida per la semifinale di Coppa Italia, Juventus-Milan. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il gioco del ricatto”: Rachel accompagna la figlia in gita scolastica, ma mentre sono allo zoo Lindsay, sparisce. Uno sconosciuto la contatta e le ordina di fare tutto quello che le dice. Inizia, così, un incubo per Rachel che sarà costretta a fare una serie di cose contro le persone a cui vuole più bene. In seconda serata, il film “Ricatto ad alta quota”.

Su Rai 3 va in onda il film “Notte prima degli esami”: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturità degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei è già fidanzata con un giovane energumeno. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un episodio della serie tv “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda il film “Notting Hill”: commesso in un negozio di libri si innamora di una attrice americana famosa che per caso entra nel suo negozio, nel quartiere di Notting Hill, a Londra. Anche se la loro storia d’amore è improbabile, decidono lo stesso di tentare. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Olè”: Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella sono due insegnanti di un liceo milanese, rispettivamente di matematica e di lettere. I due non perdono mai occasione di stuzzicarsi l’uno con l’altro e il destino vuole che si ritrovino insieme ad accompagnare una classe della scuola in gita in Spagna. Il soggiorno si rivelerà ricco di disavventure e il rapporto tra i due sarà ulteriormente messo a dura prova da Maggie Grace, una professoressa di una scuola americana anche lei in gita in Spagna con la sua classe. In seconda serata, il film “Scemo&piùScemo”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi

