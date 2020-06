Trump, clamorosa gaffe su Twitter: abbrevia il Secret Service con la sigla SS – VIDEO

Donald Trump ha abbreviato il Secret Service con la sigla SS, sui social è subito scoppiata la polemica, gli utenti gli hanno notare la sua clamorosa gaffe

Donald Trump tramite un tweet ha elogiato il Secret Service che lo protegge, ha espresso parole di gratitudine anche nei confronti della Guardia nazionale della polizia della capitale per aver gestito “molto facilmente” davanti alla Casa Bianca le proteste per la morte di George Floyd.

La sua gaffe non è però passata inosservata, il presidente ha infatti abbreviato il Secret Service con la sigla SS. Sui social in moltissimi gli hanno fatto subito notare che la sigla SS era quella dell’organizzazione paramilitare del regime nazista. Altri gli hanno ricordato che viene solo abbreviato come Usss proprio per evitare confusioni spiacevoli.

Sara Fonte

