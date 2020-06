Chi è Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Federico Rossi, cantante dell’ex duo Benji&Fede e fidanzato di Paola Di Benedetto.

Questo pomeriggio, Paola Di Benedetto sarà ospite a “Verissimo”, insieme al fidanzato Federico Rossi, cantante dell’ex duo Benji&Fede. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul giovane artista.

Biografia e curiosità su Federico Rossi

Federico Rossi è nato a Modena, il 22 febbraio 1994. Figlio di Morena e Mirko Rossi, nel 2016, a causa di una grave malattia, perde il padre, a cui dedica il brano “Buona fortuna”. Il suo nome, per diversi anni, è stato legato a quello di Benjamin Mascolo, con il quale ha formato il duo musicale Benji&Fede. La loro relazione professionale inizia il 10 Dicembre 2010, alle ore 20:05, quando Federico viene contattato da Benji. I due diventano amici e cominciano a fare video su YouTube, ottenendo moltissime visualizzazioni. Per tale motivo una radio nazionale organizza per loro un tour nelle piazze d’Italia e da lì vengono notati dalla Warner Music Italy che li mette sotto contratto.

Nel 2015, pubblicano il loro primo album “20:05”, l’orario in cui si sono conosciuti. Nel 2017, partecipano a diversi Contest ed eventi canori, Nel 2018, hanno pubblicato il loro terzo album “Siamo Solo Noise”, da cui è estratto il famoso singolo “Dove e Quando” e nel 2019 “Good Vibes”. Dopo aver ottenuto due dischi d’oro e due dischi di platino, Benji e Fede hanno annunciato la separazione. Il duo, infatti, proseguirà la carriera da solista.

Federico ha tantissime passioni, tra cui il calcio ed i viaggi. Per quanto riguarda la vita privata, ha reso ufficiale la sua storia con Paola Di Benedetto, vincitrice del “Grande Fratello Vip”, nell’estate del 2018. I due, nel luglio 2019, hanno rotto per un breve periodo, a causa di un presunto tradimento del cantante con Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo, ex cantante di “Amici”, ma sono tornati a fare coppia nell’atunno del 2019.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!