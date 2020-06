Donna 65enne adotta un giovane di 24 anni e dopo un anno lo sposa: è scandalo in Indonesia

Un anziana donna indonesiana ha sposato il ragazzo di 24 anni, che solo un anno prima aveva adottato.

Mbah Gambreng, una donna di 65 anni anni, ha sposato Ardi Waras, 24 anni. Il giovane è stato adottato dalla stessa donna lo scorso anno. Le nozze hanno avuto luogo a Sumatra, in Indonesia, dove la coppia si era conosciuta.

Secondo i media locali la coppia conviveva dalla data dell’adozione. La donna, che ha già tre figlie adottive, ha detto che da principio non aveva intenzione di sposare il giovane. Anzi, con la premura di una madre, aveva suggerito al ragazzo di convolare presto a nozze e lui l’ha shockata facendole la proposta.

Differenza di età tra gli sposi

Le foto dello sposalizio, che ritraggono la coppia felice insieme, sono state postate sui social. Si pensa che il ragazzo abbia pagato alla sposa una dote di 100.000 IDR (6£), così come la tradizione Indonesiana prevede nei matrimoni Islamici. Questa particolare unione tra persone con tale divario di età non è una bizzarria in Indonesia, dove in realtà sono diverse le coppie che vivono insieme da molti anni dopo simili unioni.

A inizio anno, un anziana cittadina britannica ha scritto a Boris Jonshon per ottenere l’autorizzazione a sposare il suo ragazzo, Mohamed Ahmed Irbriham, di 35 anni del Cairo. La donna spera che il presidente, che ha una compagna di 24 anni più giovane, simpatizzi con la sua causa. La missiva, dove la donna lamenta rallentamenti e difficoltà nel contrarre matrimonio, è stata ripresa dal Daily Star.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!