Sondaggi politici, giù Lega e PD. Segni di vita del M5S, cresce ancora la Meloni

Gli ultimi sondaggi politici elettorali confermano che la Lega di Matteo Salvini è in calo di consensi.

Stando al dato che emerge dall’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per Agi, rispetto all’ultima rilevazione il Carroccio perde lo 0,3%, assestandosi al 26%. Sembrano davvero lontani i tempi del Papeete, quando Salvini era al 35/36% delle preferenze: un’ascesa che appariva inarrestabile e che lo convinse a terminare l’esperienza di governo con il Movimento 5 Stelle per tornare alle urne.

La storia andò diversamente, come è noto, con il M5S che riuscì a formare un nuovo governo con il Partito Democratico. Tuttavia, come riportato anche da TPI, anche le principali forze dell’attuale governo non spiccano negli ultimi sondaggi: il PD viene dato in calo dello 0,2% (oggi prenderebbe il 20,6%, ndr) mentre il M5S guadagna qualcosina (0,2%, raggiungendo così il 16,1%).

Fratelli d’Italia continua a crescere: la Meloni è data al 14,6%

Continua a volare Fratelli d’Italia. Il partito di destra guidato da Giorgia Meloni guadagna un altro 0,1% e conquista così il 14,6% delle preferenze, “puntando” il terzo posto del Movimento 5 Stelle.

Forza Italia viene invece accreditata al 7%. Un dato che lascia riflettere su come un’eventuale alleanza di centrodestra supererebbe largamente il 40%.

Più indietro le nuove forze politiche, come ad esempio Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, anche se quest’ultimo sembra avere un trend positivo rispetto all’ex premier.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!