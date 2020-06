Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 13 giugno 2020: su Raiuno Napoli-Inter, su Canale 5 Bodyguard

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 13 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 13 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la partita, valida per Coppa Italia, Napoli-Inter. A seguire, “Alberto Sordi-Un italiano come noi”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”, seguita da “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il film “Un italiano in America”: il benzinaio romano Giuseppe riceve dal padre emigrato da tempo in America l’invito a raggiungerlo. Il giovane parte pieno di entusiasmo e di sogni di ricchezza, e in un primo tempo sembra che questi davvero si realizzino. Ma il padre è soltanto un giocatore pieno di debiti che finisce in prigione e Giuseppe, che ha perso tutti i suoi averi, è costretto a fare nel paese del mito lo stesso mestiere che faceva in Italia. In seconda serata, “Un giorno in Pretura”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una puntata di “Stasera Italia Weekend Speciale”. Subito dopo, il film “Fuoco assassino”.

Su Canale 5 va in onda il film “Bodyguard”: Frank Farmer, ex agente CIA è ora una guardia del corpo. Dopo anni al servizio di un magnate, Frank prende l’incarico di proteggere la bella rockstar e attrice Rachel Marron, dato che ha iniziato a ricevere lettere minatorie da uno sconosciuto. Farmer cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la villa e l’incolumità di Rachel e suo figlio. A seguire, “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Il mio amico Nanuk”: tra i ghiacci del Canada settentrionale, il piccolo Luke scopre che un giovane cucciolo di orso polare è stato separato dalla madre. Ponendosi come obiettivo quello di trovare un modo per ricongiungere i due, Luke trova l’aiuto di Muktuk, mezzo Inuit e mezzo canadese, che conosce bene il territorio dove vivono gli orsi polari. Per portare a termine la missione, Luke dovrà imparare a proteggere se stesso e il cucciolo dai pericoli che la natura selvaggia offre. In seconda serata, il film “Lupin-Il ritorno del mago”.

Su La 7 va in onda il film “Caccia al ladro”: il Gatto è un abile ladro di gioielli che si è ritirato e vive rilassato in Costa Azzurra. La sua quiete viene disturbata da una serie di furti effettuati con la sua tecnica. Incuriosito, si mette a indagare per scoprire chi lo vuole incriminare. Anche la bella americana innamorata di lui è sospettosa nei suoi confronti. Subito dopo, il film “Da qui all’eternità”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il documentario “Tutta la verità-Il delitto di Avetrana”.

