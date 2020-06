Chi è Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Giulio Tassoni, marito di Eleonora Daniele.

Questo pomeriggio, la conduttrice Eleonora Daniele sarà ospite a “Domenica In” per presentare, in esclusiva, la figlia Carlotta, nata due settimane fa dall’amore con il marito Giulio Tassoni. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Giulio Tassoni

Giulio Tassoni è un uomo molto riservato, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dal 14 settembre 2019, è sposato con Eleonora Daniele. I due, che stanno insieme da sedici anni, lo scorso 25 maggio, sono diventati genitori della piccola Carlotta. Giulio è un imprenditore romano che opera nel settore della cosmesi. La sua è una famiglia importante, l’uomo infatti è un discendente dello scrittore seicentesco Alessandro Tassoni, autore del celebre componimento “La secchia rapita”.

Giulio ed Eleonora si sono conosciuti nel 2000, durante una festa organizzata al “Piper”, storico locale romano. All’epoca, Eleonora era rimasta immediatamente colpita da Giulio, mentre l’imprenditore non sembrava interessato ad approfondire la conoscenza con la presentatrice. Si sono nuovamente incontrati a cena a casa di una amica in comune ed hanno iniziato a frequentarsi. Innamoratissimi, Giulio è stato accanto ad Eleonora in uno dei momenti più difficili della sua vita: la morte del fratello Luigi:

“Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore. È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me”.

Maria Rita Gagliardi

