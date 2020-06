Chi è Maria Chiara Giannetta, il capitano Anna Olivieri nella fiction Don Matteo: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Maria Chiara Giannetta, il capitano Anna Olivieri nella fiction “Don Matteo”.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota per il ruolo del capitano Anna Olivieri nella fiction “Don Matteo”, sarà ospite a “Top Dieci”, nuovo programma di Carlo Conti. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia, il 20 maggio 1992. Comincia a studiare recitazione in giovane età, al Teatro dei Limoni e a 19 anni ntra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Laureata in Lettere e filosofia all’Università di Foggia, compie la prima apparizione sul piccolo schermo nel 2014, in un episodio di “Don Matteo 10. Nel 2016, appare nella miniserie TV “Baciato dal sole”. In seguito, recita anche nella serie TV “Che Dio ci aiuti 4”, vestendo i panni di Asia, una ragazza che perde la memoria. Dopo altre piccole apparizioni in vari film, debutta come Anna Olivieri, capitano dell’Arma dei Carabinieri, ruolo principale a partire dalla undicesima stagione della serie “Don Matteo”, al fianco di Terence Hill, Nino Frassica, Maurizio Lastrico e Dario Aita. Sono intervallate diverse esperienze al cinema.

Per quanto riguarda la sua vita privata, risulta essere fidanzata con un ragazzo di Roma (città nella quale vive) del quale, però, non si conosce l’identità.

Maria Rita Gagliardi

