La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 15/06/2020 al 21/06/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Tre stelle per Ariete e Bilancia

Ariete. Le stelle dicono che Venere in buono aspetto ti aiuta nell’amore e non solo: potresti trovare una persona che potrà diventare un punto di riferimento importante, ma potresti anche riuscire a farti ascoltare maggiormente dagli altri. Fai attenzione solo nel weekend e alle discussioni che trascini con Cancro e Pesci. Puoi recuperare anche sul lavoro, ma cercando di evitare di far nascere incomprensioni con persone che nel passato non si sono comportate proprio bene;

Bilancia. Settimana agitata e lo sarà, in particolar modo, nella giornata di domenica. Mercurio e Giove dissonanti indicano problemi e chiusure (anche di natura finanziaria). Il peso delle molte cose fa fare si sente tutto e tu dovrai cercare di non scoraggiarti. Nelle giornate del 15 e del 21 giugno potresti desiderare di fare chiarezza in un rapporto. Sei diffidente e non dovresti perché l’amore sta per portare qualcosa di bello nella tua vita.

Quattro stelle per Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Scorpione, Sagittario, Capricorno e Acquario

Toro. In amore bisogna lasciarsi andare. C’è una persona che ti piace? Dovresti farti avanti: sfrutta la giornata di martedì per farlo perché la Luna sarà nel tuo segno. Evita contrasti inutili, specialmente nelle giornate del fine settimana (quando dovrai cercare di non esagerare). Saturno parla di ritardi sul lavoro. Questo non significa che le cose non funzionino. Anzi! Chi ha grandi progetti in mente potrà realizzarli. Il consiglio: prova a lasciare che anche gli altri si assumano delle responsabilità;

Gemelli. Venerdì e sabato, grazie alla Luna attiva, saranno le giornate più interessanti di tutta la settimana entrante. Venere ha iniziato un transito lunghissimo nel tuo segno e non solo ti aiuta nei sentimenti ma anche sul piano lavorativo: nei prossimi sette giorni saranno aiutate tutte quelle persone che lavorano a contatto con il pubblico, in un ambiente in cui la comunicazione fisica è imprescindibile. Venere, quindi, protegge l’amore e anche quelle coppie che da tempo vivono una lontananza. Il momento è buono per ritrovare una stabilità col partner;

Cancro. Le cose, in amore, vanno meglio e tu ti sei lasciato alle spalle le difficoltà vissute a inizio anno. Situazione ottimale per le storie romantiche e per le nuove conoscenze. Sul lavoro bella la giornata del 22, con tre pianeti a tuo favore. Giove è opposto , e questo significa poca fortuna, ma tu sei operoso e pieno di volontà. C’è da rivedere un accordo e dovrai cercare di non tirare troppo la corda. La giornata del 21 giugno vedrà la Luna nel tuo segno, e infatti il fine settimana è il momento propizio per agire;

Leone. Saturno è opposto. Cosa significa? Che sul lavoro hai fatto tanto ma non hai ricevuto le giuste gratifiche. Ora devi cercare di reagire. Anche l’amore va meglio: finalmente hai superato i momenti di difficoltà lavorativi che si riversavano sui sentimenti. Il momento è giusto per iniziare una nuova storia d’amore, se lo desideri, e per essere disponibile. In questa settimana avvertirai di avere una forza che diventerà costante nei mesi a venire;

Vergine. Stai mettendo in discussione l’amore, e questo perché vivi delle situazioni lavorative che riversano le loro complicazioni sui sentimenti. La giornata del 21 giugno sarà buona per recuperare un po’ dopo i tanti dubbi vissuti. Domenica giornata ottimale anche per chi lavora con il pubblico. Intuizioni valide in arrivo;

Scorpione. Finalmente stanno per arrivare quei cambiamenti che avresti sempre voluto vedere avverarsi dal punto di vista lavorativo: un cambio di sede, di ufficio. Ricorda che tutto dipende da te e che dovrai ponderare bene le tue scelte. Per quanto riguarda l’amore, dovresti cercare di dimenticare le cose negative accadute nel passato. Dall’estate il tuo cielo, per l’amore, migliora sensibilmente e invita i single a mettersi in cerca. Il weekend sarà il momento migliore della settimana;

Sagittario. Dopo il periodo di forti tensioni vissute con il partner (tensioni che in alcuni casi sono anche state esasperate dalla quarantena), adesso si può guardare con positività al futuro. I rapporti in famiglia sono ancora un po’ scricchiolanti. Sei insoddisfatto sul lavoro? Questo stato di malessere può rappresentare la spinta giusta per la partenza di nuovi progetti. L’inizio della settimana il momento migliore di prossimi sette giorni;

Capricorno. Vuoi rimetterti in gioco e lo puoi fare tranquillamente. Il consiglio: cerca di controllare la tua aggressività e di regalarti un momento di totale relax domenica prossima, quando potranno riemergere delle complicazioni in amore. In generale, pero’, anche i sentimenti sono influenzati positivamente da queste stelle. Nel weekend e di lunedì evita di fare passi azzardati;

Acquario. Incomprensioni amorose, dovute al fatto che nelle coppie di lunga data mancano dei nuovi stimoli per far rifiorire il rapporto. Qualche nato del segno potrebbe avvertire la consueta volontà di evadere, anche solo con la mente. Sfrutta le giornate di sabato e domenica per recuperare. Il lavoro è favorito, specialmente per quelli che saranno i progetti più importanti. Le prossime giornate saranno positive anche solo per aiutarti a capire cosa desideri fare.

Cinque stelle per i Pesci

Pesci. Finalmente c’è un recupero rispetto al passato, professionalmente parlando. Buone le giornate del weekend, quando la Luna sarà in posizione favorevole. Dal punto di vista sentimentale, adesso i rapporti d’amore sono in profonda revisione: parliamo soprattutto a quello che sta accadendo alle coppie logore, che hanno avuto gravi problemi nel passato. Alcuni potrebbero già avere messo fine a una storia. Nuovi amori? Sì, ma senza idealizzare i legami e senza intraprendere relazioni con persone lontane o già impegnate. L’importante è cercare di stare lontano dalle tensioni.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!