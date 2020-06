Punto da un’ape mentre è in auto con la fidanzata: Lorenzo è morto dopo 2 giorni in coma

È andato in shock anafilattico ed in coma poco dopo la puntura di un’ape. Finchè il suo cuore non ha smesso di battere: Lorenzo Di Grigoli è morto a 28 anni

Una tragedia conseguente alla puntura di un’ape. Non ce l’ha fatta Lorenzo Di Grigoli morto a soli 28 anni dopo essere entrato in coma in seguito ad un grave choc anafilattico. Il ragazzo, che si trovava in auto con la fidanzata, è stato infatti punto da un’ape dopo che l’insetto è entrato nel veicolo passando dal finestrino lasciato aperto. Nell’arco di pochi minuti il giovane ha iniziato a sentirsi molto male: la fidanzata lo ha allora portato al Pronto Soccorso spiegando ai medici quali sintomi si sono manifestati dopo la puntura ovvero un forte dolore accompagnato da seri problemi respiratori. I medici ne hanno disposto l’immediato ricovero ma nel frattempo le condizioni di Lorenzo sono ulteriormente peggiorate tanto da decidere di far decollare l’elisoccorso per un urgente trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Qui però il 28enne è arrivato già intubato ed in arresto cardiocircolatorio.

48 ore in coma prima del decesso

Il coma è durato 48 ore nel corso delle quali i medici hanno tentato di tutto per tenerlo in vita, finchè il suo cuore si è fermato. La comunità di Cammarata, comune della provincia di Agrigento nel quale Lorenzo viveva, è sconvolta per quanto accaduto così come i cittdini di San Giovanni Gemini, paese nel quale il 28enne si recava spesso. Amici e conoscenti parlano di lui come di un ragazzo pieno di vita, solare e sorridente, amico di tutti. Il sindaco Vincenzo Giambrone ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio rivolto a genitori e familiari per il grave lutto, con un messaggio postato su Facebook.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!