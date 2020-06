Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 14 giugno 2020: su Raiuno Top Dieci, su Canale 5 Live Non è La D’Urso

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 14 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 14 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il nuovo show, condotto da Carlo Conti, “Top Dieci”. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five O” ed “N.C.I.S”, seguite da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Storie maledette”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Romanzo Criminale”: tre giovani della malavita romana si uniscono, seminando morte e terrore nella città… Nella Roma degli anni Settanta, tre giovani della piccola malavita romana, il Libanese, il Freddo e il Dandi si accordano per creare un’alleanza per il controllo del territorio. La prima azione è il rapimento del Barone Rossellini; con i soldi del riscatto riescono ad entrare nel traffico dell’eroina, mettendo in piedi un’organizzazione criminale che si espande anche nel campo della prostituzione e del gioco d’azzardo. L’unico che intuisce lo strapotere della cosca è il commissario Scaloja che, per distruggerla, scende a patti con Patrizia, la donna del Dandi, finendo però per rimanerne coinvolto sentimentalmente. La smania di potere del Libanese spinge il gruppo ad osare sempre di più, fino ad innescare, dopo la morte di uno dei capi carismatici del clan, una serie di vendette trasversali. Subito dopo, il film “Sbirri”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Una notte da leoni 2”: il gruppo di amici formato da Phil, Stu, Alan e Doug parte per recarsi in Thailandia, dove si celebrerà il matrimonio di Stu. Visto come è andata con l’addio al celibato a Las Vegas ( narrato nel precedente film), Stu si cautela e decide che i festeggiamenti culmineranno con un tranquillo brunch domenicale, rigorosamente separato dalla cerimonia. Ma ogni calcolo viene disatteso da un mix di eventi potentissimo. A seguire, il film “Un compleanno da leoni”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi

