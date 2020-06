3 buoni motivi per regalare un album foto

Se sei alla ricerca di un’idea regalo semplice e carina ma soprattutto originale, il primo consiglio che possiamo darti è un album foto. Perché regalarlo e come sceglierlo? Le fotografie oggi sono un bene troppo sottovalutato che però resta il segno indelebile del tempo trascorso assieme alle persone a cui teniamo di più. Vediamo quindi tutti i buoni motivi per scegliere l’album foto come regalo per i tuoi cari e per tutte le occasioni.

È un regalo versatile

Un album fotografico può essere pensato in diverse forme e tipologie. Esistono oggi tanti modelli molto carini che rispondono a tutti i gusti e che sono rilegati con diverse tecniche che si adattano ad adulti e bambini. Inoltre è un regalo versatile perché puoi decidere di regalarlo personalizzato, decorato, con le foto oppure vuoto. L’idea più carina è quella di scegliere quali foto inserire all’interno dell’album, personalizzando ancora di più il tuo regalo, magari scrivendo un pensiero che lega te e la tua persona cara al momento immortalato dallo scatto. Oppure puoi inserire delle fotografie in ordine cronologico per raccontare la vostra storia e il tempo passato insieme. Quindi potrai scegliere sia l’aspetto esterno che il contenuto interno tra tante diverse combinazioni di stili, colori e disposizione interna delle foto che eventualmente deciderai di inserire.

È una scelta originale

Fare un regalo di compleanno o per qualsiasi altra occasione oggi è diventato davvero difficile. Difatti viviamo nell’era in cui siamo sommersi dal superfluo e, quindi, trovare un oggetto o un bene carino e originale risulta praticamente impossibile. A volte per pigrizia o per mancanza di tempo finiamo per scegliere “le solite cose” anonime, prive di gusto e di personalizzazione. Sarà capitato anche a te di ricevere un cappello, un set di calzini o un bagnoschiuma che, per quanto utili, sono anche i classici regali “riciclabili”. Questi pensierini sono la scelta di ripiego quando non si hanno idee e per questo un album fotografico ti solleva da ogni dubbio e incertezza dandoti la possibilità di fare un regalo originale, pratico e anche di costo contenuto.

Piace perché è semplice

Per tutte queste ragioni l’album fotografico è la scelta migliore tra quelle possibili anche perché è un regalo semplice, senza troppi fronzoli. Se ci pensi bene oggi le fotografie sono destinate a rimanere sulle memorie dei telefonini oppure archiviate sui nostri profili social per pura vanità e voglia di mettersi in mostra. Stampare le foto e riporle con cura in un album è un gesto molto semplice ma estremamente prezioso perché dimostra affetto in un modo che sembra essere ormai passato di moda. Le fotografie, dopotutto, sono la traccia di un momento passato che non ritornerà più e imprimerlo nella memoria all’interno di un album fotografico personalizzato è quanto di più semplice e profondo esista al mondo.

Come personalizzare l’album foto

Come anticipato ci sono tantissime possibilità di personalizzazione di un album fotografico. Difatti puoi scegliere il tipo di rilegatura, la copertina, il modo in cui sono disposte le fotografie tra le pagine e anche quali momenti inserire al suo interno. Esistono così tanti modelli di album fotografici che avrai anche un certo imbarazzo della scelta ma se conosci bene la persona a cui vorrai regalarlo di certo saprai, dentro di te, qual è il formato che sicuramente gradirà. Difatti i fotolibri presentano copertine rigide, flessibili, opache o patinate ma anche una paginazione interna altamente personalizzabile. Per questo ti basterà creare il tuo progetto e mandare il tutto in stampa. Al resto ci penserà l’azienda a cui ti affiderai!

