Chi è Gianluigi Martino, compagno di Valeria Marini: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Gianluigi Martino, compagno di Valeria Marini.

Questo pomeriggio, Valeria Marini è stata ospite ad “Io e Te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno dal lunedì al venerdì, per ricordare Alberto Sordi, a cento anni dalla sua nascita. La showgirl, da poco più di un anno, è fidanzata con Gianluigi Martino. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Gianluigi Martino è nato a Cosenza, il 26 marzo 1984. Molto legato alla madre Caterina Bruno, ha frequentato un Liceo Classico a Cosenza e si è poi laureato in Giurisprudenza all’Università Lumsa a Roma. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha completato il tirocinio in uno studio legale ma si è poi dato al lavoro di PR per alcune discoteche romane. Inoltre, nel suo curriculum è presente anche un’esperienza come team manager per American Express e nel 2018 ha avviato una collaborazione con Action Academy, nota scuola di recitazione. Ha lavorato nel dietro le quinte di tantissimi programmi come “Quarta Repubblica”, “Matrix”, “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso e “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Biografia e curiosità su Gianluigi Martino

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato fidanzato fino al 2017 con una bellissima ragazza bionda, ma dal febbraio 2019 è sentimentalmente legato a Valeria Marini. La loro storia è stata ufficializzata attraverso una copertina sul settimanale “Chi”. Gianluigi ama li animali e possiede due rottweiler. Gli piacciono le passeggiate a cavallo e ama il mare, il rumore delle onde e navigare. Segue la Formula Uno e tifa per la Ferrari. Tifoso della Roma, ama andare in moto.

Maria Rita Gagliardi

