Chi è Romina Mosso Morais Gomes, Madre Natura di Ciao Darwin 7-La Ressurezione: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Romina Mosso Morais Gomes, “Madre Natura” di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda, in replica, la quarta puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. “Madre Natura” della puntata sarà Romina Mosso Morais Gomes. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla bellissima modella, originaria di Capo Verde.

Biografia e curiosità su Romina Mosso Morais Gomes

Romina Mosso Morais Gomes è nata a Capo Verde, il 29 agosto 1989. Arrivata in Italia quando aveva quindici anni, ha seguito, in un primo momento, il sogno di sfondare nel mondo della moda, iniziando a sfilare per importanti marchi come Bulgari e Moschino. Il suo debutto nel mondo della moda avviene grazie ad un talent scout che la scopre già da adolescente. Una volta trasferita in Italia, la modella invece ha fatto ritorno in patria in pochissime occasioni. Una delle quali risale al 2010, ma solo per un breve periodo. Sceglie poi di rimanere a Milano, dove vive ancora oggi.

Durante la sua partecipazione a “Ciao Darwin 7-La Resurrezione” come “Madre Natura” nel 2016, è stata vittima di attacchi razzisti. Definita da alcuni odiatori del Web “scimmia”, la modella ha preferito rispondere con una semplice risata. Molto attiva nel sociale, _Romina ha dichiarato di fare molta beneficenza ed essere anche stata impegnata in missioni umanitarie.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!