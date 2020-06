Diletta Leotta hot fa impazzire Instagram: nude look in escursione – VIDEO

Diletta Leotta sceglie un look nude e attillato per un’escursione in montagna, gli scatti mandano in delirio i suoi fan su Instagram

Diletta Leotta torna ad attirare non poco l’attenzione del gossip. Nella giornata di ieri la nota conduttrice insieme al fidanzato e ad alcuni amici si è recata nel Rifugio Rosalba in provincia di Lecco per un’escursione in montagna.

Il look scelto dalla Leotta per l’escursione ha fatto impazzire i tantissimi fan che la seguono e la sostengono su Instagram, una tuta color nude molto aderente che non lasciava praticamente nulla all’immaginazione. Il look ha infatti messo in risalto le sue curve mozzafiato.

In pochissimo tempo gli scatti postati dalla Leotta su Instagram hanno raggiunto più di 500mila like e circa 4000 commenti.

Sara Fonte

