Dl elezioni, la Camera dei Deputati dice sì con 257 voti favorevoli. La “palla” passa al Senato

Con 257 voti favorevoli, la Camera dei Deputati ha detto sì al Decreto Legge elezioni che rimanda a ottobre elle elezioni regionali, comunali e il referendum costituzionale. Ora tocca al Senato votare

Le elezioni amministrative e regionali che si sarebbero dovute svolgere in primavera non hanno avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria. Eccezionalmente, dunque, è stato temporaneamente prorogato il potere di quei Governatori e di quei Sindaci (compresi i membri delle Giunte e dei Consigli Comunali) che avrebbero dovuto lasciare il passo o correre per una riconferma.

Alla Camera dei Deputati, oggi, si è votato per il ddl di conversione del decreto legge elezioni, che prevede il rinvio delle sessioni elettorali al prossimo autunno. Il testo è stato approvato con 257 voti favorevoli, 248 contrari e 3 astensioni. Ora si deve attendere che il testo venga discusso e votato in Senato.

Dl elezioni, si potrebbe votare il 20 e 21 settembre 2020

Le elezioni comunali e regionali che sono slittate a causa del Coronavirus potrebbero svolgersi nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020: sono queste le due date che, informalmente, il Governo ha indicato. Nel caso in cui si renda necessario un “secondo turno” (ballottaggio) lo si celebrerà a distanza di 15 giorni. In una di queste due date si voterà per decidere sul taglio dei parlamentari (referendum costituzionale).

Andranno al voto mille Comuni, in tutta Italia, e sei regioni a statuto ordinario: Campania, Marche, Toscana, Veneto, Puglia e Liguria.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!