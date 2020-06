Imen Jane non è laureata? Si abbatte la bufera sulla economista star di Instagram

L’economista diventata una star su Instagram, Imen Jane, è stata colpita da una bufera social: potrebbe non essere laureata.

Iman Boulahrajane, in arte Imen Jane, è divenuta nota sul web grazie ai suoi video in cui spiega l’economia in pochi secondi. La sua popolarità è cresciuta di giorno in giorno, le sono state fatte molteplici interviste come esperta, ha tenuto conferenze ed è stata addirittura messa tra i 30 under 30 di maggiore successo dalla rivista ‘Forbes‘. Da qualche tempo a questa parte, però, sono sorti dubbi sul suo curriculum che, stando a quanto rivelato da ‘Dagospia‘, potrebbe essere gonfiato.

Il sospetto è nato quando, durante una conferenza online organizzata da Goldman Sachs, qualcuno tra il pubblico ha chiesto alla relatrice quale fosse il titolo di laurea di Imen Jane. L’attento ascoltatore, infatti, aveva notato che il suo linguaggio non era molto tecnico ed aveva avuto qualche dubbio. A quella domanda la relatrice non ha risposto, così ‘Dagospia‘ si è informata con l’Università Bicocca (quella riportata nel curriculum di Jane), ma non ha ricevuto risposta.

Imen Jane non è laureata?

Dagospia, dunque, sospetta che Imen Jane non sia un’economista e non sarebbe nemmeno laureata in Economia. Il che spiegherebbe il perché la relatrice sia rimasta interdetta alla domanda sul titolo di studio. All’indiscrezione lanciata dal portale specializzato in gossip la diretta interessata ha preferito non rispondere, intanto l’indiscrezione ha fatto scatenare una bufera social sull’economista star di Instagram. Non resta che attendere e scoprire se arriverà una smentita o una spiegazione per fugare ogni dubbio.

