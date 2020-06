La Prova del Cuoco non andrà più in onda: Elisa Isoardi conferma la chiusura in diretta – VIDEO

La Prova del Cuoco chiude per sempre, Elisa Isoardi nella puntata di oggi conferma che il programma non andrà più in onda

La Prova del Cuoco chiude per sempre, ad ufficializzare la novità dopo vari rumors e indiscrezioni ci ha pensato proprio Elisa Isoardi.

La conduttrice del programma in onda su Rai 1 nella puntata di oggi 15 giugno ha ammesso che la trasmissione non andrà più in onda mentre parlava con la madre, ospite tramite collegamento in puntata.

Queste le parole della conduttrice: “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?… Lo diciamo, tanto lo sanno tutti…”

La Isoardi ha rassicurato mamma Irma dicendole che sta facendo il lavoro più bello del mondo e che farà sicuramente altro in futuro.

Sara Fonte

