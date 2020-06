Nasa scopre ossa “umane” su Marte? Facciamo chiarezza

Da giorni si parla del presunto ritrovamento di ossa “umane” su Marte, cerchiamo di spiegare di cosa si tratta e di fare chiarezza.

Internet ormai lo conosciamo un po’ tutti ed abbiamo imparato che di tanto in tanto ci sono notizie (più che altro presunte tali) che ritornano. Sono quel genere di “Scoop” che attirano l’attenzione di un gran numero di persone e permettono, a chi le mette in giro, di ottenere un gran numero di visite con il minimo sforzo. Un esempio di questo meccanismo perverso della “ragnatela” è emerso nei giorni scorsi e riguarda il presunto ritrovamento di ossa “umane” su Marte.

Leggi anche ->Antica donna guerriera fotografata dalla NASA: la prova di un’esistenza aliena su Marte?

Già in un articolo precedente vi avevamo parlato di come alcune foto scattate dal Rover Curiosity avessero suscitato clamore sul web. Lo scorso anno ad esempio era stata fatta riemergere una di quelle foto (risalenti al 2014) nella quale sembra di vedere la forma del teschio di un’antica guerriera. In quell’occasione, vista la dimensione del presunto teschio, era stato ipotizzato che si potesse trattare di una statuetta, dunque di un manufatto alieno.

Leggi anche ->La Nasa ha trovato tracce di vita aliena su Marte?

Ossa su Marte? Si tratta solo di una roccia

La foto di cui si parla da qualche ora è risalente al 2014 e la stessa Nasa, 6 anni prima, aveva specificato che non si trattava di resti umani proprio per evitare che nascessero teorie sulla vita aliena. In quella occasione l’agenzia spaziale americana aveva specificato: “Questa roccia di Marte può somigliare ad un osso femorale umano. Il team della missione spaziale pensa che la sua forma possa essere dovuta ad erosione, vento o acqua”.

Sono diverse, infatti, le tracce di presenza di acqua sul pianeta rosso trovate in questi anni. Acqua che è scomparsa quando l’atmosfera marziana si è diradata. In ogni caso il portavoce dell’agenzia ci ha tenuto a precisare che quando si parla di vita su Marte, gli scienziati non si riferiscono ad organismi complessi come il nostro o come gli animali: “Se la vita è esistita sul Marte, gli scienziati si aspettano piccoli organismi come i microbi”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!