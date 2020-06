Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 15 giugno 2020: su Raiuno Il giovane Montalbano, su Canale 5 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 15 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 15 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica una puntata de “Il giovane Montalbano”: gli eventi si affastellano nella vita di Montalbano. La fine della sua relazione con la fidanzata storica, l’arrivo del collega Mimì Augello, il rapimento di una bambina e l’entrata in scena di Livia, un architetto genovese. A seguire, una nuova puntata di “Cose nostre”.

Su Rai 2 va in onda il film “Tutte lo vogliono”: Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la food designer, cioè prepara cibo bello da guardare in società con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma più rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un magrebino appassionato di soap opera e ama il cibo “buono da mangiare”. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara, invece, ha ritrovato, dopo anni, Raffaello, un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell’adolescenza. Bello come un tempo e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Ma perchè l’incontro con Orazio rischia di cambiare la vita di Chiara? In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Sol Levante”: all’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese, a Los Angeles viene uccisa una ragazza. I due poliziotti incaricati del caso sono Web Smith e John Connor, esperto di rapporti con i nipponici. Connor lascia andare il primo sospettato; Web protesta, ma è Connor ad avere ragione. E nelle indagini finisce anche un senatore, apparente nemico della presenza giapponese negli Stati Uniti. Subito dopo, va in onda “Report Cult”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarta repubblica”, seguita da “Festivalbar Story”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film Transformers-La vendetta del caduto”: i Decepticon non si arrendono e hanno un nuovo piano per eliminare gli Autobot. Intanto, Sam ha un rapporto stabile con Mikaela e sta per partire per il college. In seconda serata, il film “L.A. Apocalypse – Apocalisse a Los Angeles”.

Su La 7 va in onda “Speciale L’Aria che tira”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda la serie tv “Profiling”.

Maria Rita Gagliardi

