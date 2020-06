I Paesi europei che si oppongono al Recovery Fund vengono definiti “frugali”, perché?

Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Svezia vengono definiti “Paesi frugali”: scopriamo il perché di questa definizione ed in cosa consiste.

L’Unione Europea ha aperto alla creazione di un Recovery Fund che permetta ai Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di Coronavirus di riportare l’economia ai livelli precedenti all’emergenza sanitaria. L’aiuto economico, accogliendo le richieste di Italia, Spagna e Francia (per citare i principali richiedenti), sarebbe suddiviso in una cifra a fondo perduto ed un’altra consistente in un prestito.

Leggi anche ->Conte chiama, Berlusconi risponde e spacca il centrodestra: sì al Recovery Fund

Proprio la concessione di una somma a fondo perduto è ciò a cui si oppongono i quattro Paesi “frugali”, ovvero Svezia, Danimarca, Paesi Bassi e Austria. Secondo questi, infatti, non sarebbe corretto concedere un finanziamento a fondo perduto, bensì la somma necessaria alla ricostruzione dovrebbe essere concessa solo in qualità di prestito. Addirittura la Svezia pretende che vengano applicate rigide modalità di rimborso.

Leggi anche ->Orban contro il Recovery Fund: “Finanziare i ricchi con i soldi dei poveri non è una buona idea”

Perché Paesi “frugali”?

Con il termine “frugali” s’intende quei paesi che hanno un’interpretazione del bilancio europeo rigido, ancorato dunque agli accordi precedenti alla pandemia. Per i quattro Paesi rigoristi, infatti, è impensabile che si possa spostare la percentuale di debito per il bilancio pluriennale all’1,074% come proposto al Consiglio Europeo da Charles Michel. Insomma s’intendono quelle nazioni che hanno una visione rigida dell’Europa e che ritengono che il governo centrale rimanga “parco” in termini di concessioni economiche.

Tali Paesi sono quelli che hanno un’economia più florida rispetto agli altri membri dell’Unione Europea e sono anche quelli che hanno subito danni minori in termini economici e umanitari. Si spera che le contrattazioni di questi giorni possano portare ad un cambio di rotta da parte dei Paesi rigoristi, così da permettere alle nazioni maggiormente colpite di ristabilirsi e concorrere a creare un Europa più forte.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!