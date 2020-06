“Ring of fire”, l’eclissi solare in visione il prossimo fine settimana: un video della Nasa ce lo mostra

Un’eclissi anulare di sole sarà visibile, per milioni di persone in tutto il mondo, nella giornata del 21 giugno 2020. La Nasa ci guida e ci anticipa cosa vedremo in cielo

Domenica 21 giugno occhi al cielo per osservare l’eclissi anulare di sole in programma tra cinque giorni. La Nasa- per mostrarci il tipo cdi spettacolo che ci attende- ha condiviso un video realizzato grazie a immagini girate nel 2013, nell’Australia occidentale, durante un fenomeno astronomico simile.

Chi potrà vedere l’eclissi? A quanto pare il cerchio di fuoco si potrà ammirare da tutti gli angoli del pianeta, eccezion fatta per Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Eclissi anulare di sole, che cos’è e da quali province italiane potremo vederla

La prossima domenica assisteremo a un’eclissi di sole anulare, conosciuta anche come “cerchio di fuoco”.

Per eclissi denominata “ring of fire” (letteralmente: cerchio di fuoco) si intende un’eclisse di sole che prevede un oscuramento parziale della nostra nana gialla, oscuramento che consente di rendere visibile esclusivamente l’anello di luce esterno. Il fenomeno di verifica quando Sole, Terra e Luna sono allineati e quando la Luna è troppo “lontana” dalla Terra per oscurare completamente la stella: la sua luce si riversa, quindi, sui “bordi” del satellite.

In questo caso si tratta di un’eclissi parziale che in Italia sarà visibile in Lazio (Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo), Campania (Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento), Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone), Basilicata (Matera e Potenza), Abruzzo (Pescara, L’Aquila, Teramo, Chieti), Marche (Ancona, Ascoli Piceno, Macerata), Molise (Isernia, Campobasso), Sicilia (Messina, Catania, Enna, Caltanissetta, Palermo), Agrigento, Ragusa, Siracusa, Trapani), Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto), Sardegna (Nuoro, Oristano, Sassari), Umbria (Perugia, Terni).

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!