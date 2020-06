Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 16 giugno 2020: su Raiuno Nero a metà, su Canale 5 Cado dalle nubi

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 16 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 16 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio della fiction “Nero a metà”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda la prima puntata della nuova stagione del programma comico, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, “Made in Sud”. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma, dedicato all’approfondimento politico, “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Doppia personalità”.

Su Canale 5 va in onda il film “Cado dalle nubi”: cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano per cercare fortuna, dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay e conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi. A seguire, un nuovo episodio della serie tv “Manifest”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, il cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda “Speciale Bersaglio Mobile”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “Primo appuntamento”.

Rai 1

21:20 Nero a metà

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Made in Sud

23:30 Striminzitic Show

Rai 3

21:20 #cartabianca

00:00 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

00:30 Doppia personalità (film)

Canale 5

21:20 Cado dalle nubi (film)

23:30 Manifest

Italia 1

21:20 Le Iene Show

00:30 American Dad

La 7

21:20 Speciale Bersaglio Mobile

00:00 Tg La 7

Maria Rita Gagliardi

