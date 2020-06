Vittorio Sgarbi a Io e te sulla compagna Sabrina Colle: “Mi ha concesso la libertà sessuale così non posso tradirla”

A “Io e te”, Vittorio Sgarbi parla del rapporto che lo lega, da ventiquattro anni, alla compagna Sabrina Colle, dichiarando che la donna le ha concesso la libertà sessuale.

Questo pomeriggio, Vittorio Sgarbi è stato ospite a “Io e te”, programma del pomeriggio di Raiuno, in onda dal lunedì al venerdì e condotto da Pierluigi Diaco. Il critico d’arte, tra le tante cose, ha parlato anche d’amore, descrivendo il rapporto che lo lega, da ben ventiquattro anni, alla compagna Sabrina Colle, nonostante le tante liason vissute al di fuori dalla relazione. A tal proposito, Vittorio ha dichiarato:

“Mi ha concesso la libertà sessuale così non posso tradirla”.

Ma chi è Sabrina Colle? Ecco qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Sabrina Colle

Sabrina Colle è nata a ad Avezzano, il 1 marzo 1973. Si forma artisticamente a Parigi, dove svolge la carriera di modella, studiando, su suggerimento dell’attore Ivan Taïeb, alla scuola d’arte drammatica dei Cours Florent. Esordisce nel cinema con “Mama Keïta”, partecipando in seguito a uno dei primi lavori di Bertrand Bonello (“Le chemin du Calvaire et les chapelles de Vence”). Tornata in Italia, ha alternato l’attività cinematografica, anche in ruoli da protagonista (“E ridendo l’uccise”, regia di Florestano Vancini; “La porta delle sette stelle”, regia di Pasquale Pozzessere), con quella teatrale e televisiva. Negli anni duemila, si è dedicata specificamente al teatro, stabilendo, inizialmente, un sodalizio con la regista Andrée Ruth Shammah (Teatro Franco Parenti, Milano). Per il Parenti e con la regia della Shammah, ha recitato, fra l’altro, in “Ondine” (2007-08), grazie al quale ha conseguito il “Premio Teatrale Nazionale Vallecorsi”. Nell’autunno 2010, ha iniziato una collaborazione professionale col “Teatro Biondo di Palermo”.

Dal 1998, è sentimentalmente legata a Vittorio Sgarbi.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!