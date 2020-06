Zaia parla dei neonati morti all’Ospedale di Borgo Trento, Salvini mangia le ciliegie: è polemica – VIDEO

Stanno facendo discutere le immagini della conferenza stampa che ha visto protagonisti il governatore del Veneto Luca Zaia e il suo capo di partito Matteo Salvini.

Mentre il governatore parla di una vicenda drammatica avvenuta presso l’Ospedale di Borgo Trento a Verona (dove almeno tre neonati sono morti a causa di un batterio, il Citrobacter), Matteo Salvini è intento a mangiare le ciliegie presenti sul tavolo.

D’altra parte, si sa, una tira l’altra.

Immancabili le battute dei sagaci da Twitter

Salvini: “Zaia parla di un batterio che uccide neonati e non me ne frega una cippa lippa!

Ah, non posso mangiare le ciliegie e sputare il nocciolo?

NON POSSO?”

— Michela M. (@MichelaMeloni1) June 16, 2020