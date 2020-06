Cerca di suicidarsi gettandosi sui binari, l’amica prova a salvarla: morte entrambe

Terribile tragedia quella riguardante due donne di 32 e 42 anni: la prima ha deciso di togliersi la vita ma l’amica ha tentato di salvarla. Travolte entrambe dal treno

Si è gettata sui binari per farla finita ma senza pensare al fatto che l’amica avrebbe fatto di tutto per cercare di salvarla, al punto da finire per morire con lei. La tragedia ha lasciato l’intera communità di Barreda, nella comunità autonoma della Cantabria, sotto shock e riguarda due amiche di 32 e 42 anni. M.M.T., la più giovane, di nazionalità romena, ha deciso di suicidarsi e per questo, all’avvicinarsi di un treno, si è gettata sui binari. Ma, come raccontato sul sito 20minutos.es, quando l’amica, una dominicana di dieci anni più grande l’ha vista sui binari ha deciso di provare a salvarla. Tra le due è però nata una colluttazione sui binari proprio mentre il treno stava ormai sopraggiungendo. Non sono così riuscite a scansarsi in tempo e sono state travolte e uccise dalla motrice.

Le testimonianze e i primi riscontri dalle indagini

Gli investigatori hanno avviato le indagini per comprendere cosa abbia spinto la 32enne a decidere di togliersi la vita e al momento hanno raccolto alcune testimonianze da parte dei clienti di un vicino bar e di alcuni vicini di casa i quali hanno sottolineato: “Nessuno sapeva nulla, solo che stavano discutendo. Sembra che una di loro abbia avuto problemi e l’altra abbia cercato di convincerla ma non sappiamo cosa sia successo, sembra che fosse fortemente depressa e si volesse suicidare e l’altra ha cercato di evitarlo, ma il treno le ha investite entrambe”. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che mostrano la colluttazione tra le due ragazze sui binari. Immagini che dovranno essere visionate con molta attenzione per raccogliere il maggior numero di dettagli possibili e fare chiarezza sulla vicenda.

