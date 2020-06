Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno.

Questo pomeriggio, Sabrina Salerno è stata ospite a “Io e te”, programma del pomeriggio di Raiuno, in onda dal lunedì al venerdì e condotto da Pierluigi Diaco. La showigirl e cantante è stata protagonista di una lunga intervista, attraverso la quale ha ripercorso la sua carriera, la sua ultima partecipazione al “Festival di Sanremo” e raccontato dell’amore che la lega al marito Enrico Monti. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Enrico Monti

Enrico Monti è un celebre imprenditore. Conosce Sabrina Salerno nel 1993. I due si sposano nel 2006. Dal loro amore, nel 2004, è nato il figlio Luca Maria. La coppia, insieme al figlio, vive Mogliano Vento, nel trevigiano, a poca distanza dalla Tessitura Monti, azienda fondata nel 1911 da Bruno Monti, il nonno di Enrico. Il primo incontro di Enrico e Sabrina, come raccontato dalla showgirl in una intervista, è avvenuto in sala di incisione:

“Ci siamo conosciuti in sala d’incisione, lui aveva una sala d’incisione molto famosa in Europa. E lì sono rimasta”.

Enrico, del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, gestisce a tempo pieno l’azienda di famiglia che realizza camicie e abiti su misura per gli uomini. Il suo lavoro e l’attenzione alla qualità gli hanno consentito di diventare leader del settore tanto che nel 2014 è stato premiato e inserito fra i migliori imprenditori di aziende artigiane in Italia. Parlando del marito, Sabrina ha dichiarato che di lui lo hanno colpita l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità ed una profondità d’animo superiore alla media. Ad unirli è anche l’amore per il figlio Luca Maria:

“Luca è stato un figlio molto desiderato. La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e non hai l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”.

Maria Rita Gagliardi

