Ecofuturo, online il nuovo numero della rivista. Ambiente ed ecosostenibilità per un futuro migliore

Un progetto editoriale che sta conquistando sempre più consensi.

Stiamo parlando di Ecofuturo, un magazine che cerca di sensibilizzare sui temi ambientali e sulle sfide che ci attendono nel prossimo futuro, a cominciare dalla lotta al riscaldamento globale e all’impiego sempre più capillare delle energie rinnovabili.

Nel nuovo numero della rivista Ecofuturo è infatti presente un ampio focus che fa riferimento proprio alla “rinascita rinnovabile”. Inoltre, sempre all’interno dell’ultimo numero del magazine, i lettori potranno consultare lo Speciale con il programma in anteprima del Festival Ecofuturo, che si terrà a Padova dal 14 al 18 luglio 2020 e che avrà come tematiche principali le ecotecnologie e il crowdfunding per le nuove comunità energetiche.

Ecofuturo, il luogo di chi crede in un futuro ecosostenibile

L’iniziativa, nata nel 2014 da un Idea di Jacopo Fo e Fabio Roggiolani, è oggi una fiera di riferimento per le eco innovazioni più all’avanguardia.

“Ecofuturo non è una semplice fiera – si legge nel portale – Ecofuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica”.

La rivista di Ecofuturo, in uscita bimestrale, può essere scaricata gratuitamente sul sito. In alternativa ci si può abbonare alla newsletter per riceverla comodamente sulla propria casella mail.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!