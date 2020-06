Gabriel Garko paparazzato in compagnia di un nuovo amico: di chi si tratta? – VIDEO

Gabriel Garko è stato pizzicato insieme ad un nuovo e misterioso amico, i due sono andati a cena insieme

Dopo la fine del lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus Gabriel Garko è stato paparazzato dal settimanale Chi a Roma in compagnia di un nuovo amico, dagli scatti è facile intuire che la sintonia tra loro è palese.

Fino a poco tempo fa l’attore e l’amico Gabriele Rossi sembravano inseparabili, da qualche tempo però non si vedono più insieme. Garko ha trascorso la quarantena nella sua tenuta alle porte di Roma, tornato da poco in città si è concesso una cena fuori in compagnia del nuovo e misterioso amico, Rossi non era con loro.

Chi è il nuovo amico di Gabriel Garko? Al momento la sua identità non è stata ancora svelata, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire di chi si tratta.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!