Vuoi incontrare Putin? Devi farti la “doccia disinfettante”: l’ultima trovata di Mosca

Incontrare Putin è possibile anche durante l’emergenza coronavirus ancora in corso, ma solo a determinate condizioni.

E’ quanto riportato dal TgCom24, che riferisce della soluzione ideata dallo staff del Presidente russo per proteggerlo da ogni possibile rischio di contagio da Covid-19. Gli incontri di Putin presso la residenza ufficiale di Novo-Ogaryovo, che si trova fuori Mosca, sono quindi possibili, ma solo dopo un’accurata “disinfezione” degli ospiti.

Gli interlocutori di Vladimir Putin dovranno infatti passare per un tunnel antisettico che somministra una doccia di microgocce di disinfettante. La nuvola va a ricoprire per intero l’ospite, disinfettando gli abiti e la pelle. In questo modo, viene eliminata ogni possibile traccia di Covid-19, proteggendo il presidente russo.

La Russia ha oltre 500.000 contagi: terza dietro Brasile e USA

L’attenzione di Mosca per la salute del Presidente è sempre stata molto alta in questi mesi caratterizzati dal diffondersi della pandemia di coronavirus. Lo scorso mese di aprile era stato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ad affermare che tutti coloro che avevano avuto un contatto col presidente russo di persona avrebbero dovuto sottoporsi al test per il virus.

Il mese successivo fu lo stesso Peskov a comunicare di aver contratto il coronavirus. Ad oggi la Russia ha più di 500.000 contagi, ed è il terzo Paese con più casi al mondo dopo Brasile e USA.

