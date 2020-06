Padre preso a calci e pugni da un branco di adolescenti: “Chiamate la polizia”

Un padre è stato aggredito da un branco di adolescenti dopo aver preso le difese del figlio, atterrato e accerchiato dai coetanei.

Un video condiviso in rete da tutti i tabloid britannici riprende il momento in cui un padre viene brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzini nei pressi della Park Ridge State High School di Brisbane (Australia). Secondo quanto riferito l’uomo era intervenuto quando ha visto che il figlio veniva atterrato da uno degli adolescenti ed aveva colpito con uno schiaffo uno dei suoi assalitori.

Leggi anche ->Hana Kimura è morta a 22 anni: la wrestler giapponese era vittima di cyberbullismo – VIDEO

Il filmato riprende il momento successivo, quando gli amici del ragazzino colpito si scagliano con veemenza contro il genitore. Ad un certo punto si sente l’uomo che urla ad uno di loro: “Che c***o, mi hai colpito” e successivamente aggiunge: “Qualcuno chiami i fott*** sbirri”. Prima del loro intervento, però, i ragazzi hanno buttato a terra e preso a calci e pugni l’uomo.

Leggi anche ->“Mamma, voglio morire”, donna decide di condividere un video del figlio per lottare contro il bullismo

Padre assalito dai bulli: la polizia ha aperto un’indagine

In seguito all’aggressione subita, il padre ha sporto denuncia ufficiale al commissariato di Brisbane. Gli agenti dunque hanno aperto un’indagine per capire cosa è successo e chi è coinvolto in questa aggressione di gruppo. Parlando con la stampa, il sergente Nick Edwards ha dichiarato: “Sono rimasto sconvolto dalla mentalità da branco degli studenti che li ha portati a non pensare alle conseguenze dei loro gesti. Vedere il ragazzo che sputa all’adulto in faccia è stato disgustoso”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!