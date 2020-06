Rientra tardi a casa: il padre la attacca con un’ascia e la lascia morire dissanguata

Uccisa a colpi di ascia con la sola colpa di essere rientrata tardi a casa: una 22enne è stata uccisa così da suo padre

Brutale aggressione contro una figlia e per un motivo futile. Il dramma si è consumato in Iran dove una 22enne è stata aggredita con un’ascia dal padre, che l’ha lasciare poi morire dissanguata, soltanto perchè era rientrata a casa tardi la sera prima. Reyhaneh Ameri è stata uccisa il 15 giugno: il rientro a casa era avvenuto il giorno precedente alle 23.30 e subito dopo aveva litigato con il padre. Il giorno seguente, a delitto avvenuto, la sorella della 22enne ha raggiunto l’abitazione dei genitori in mattinata notando che la porta della stanza di Reyhaneh era chiusa a chiave; il padre è rincasato pochi minti dopo di lei e la figlia si è subito accorta che l’uomo era agitato e confuso, oltre al fatto che poco dopo se n’è andato. Dal momento che, bussando alla porta, la sorella non rispondeva, la ragazza ha allertato la madre. Quando sono riuscite ad entrare nella camera hanno fatto l’agghiacciante scoperta: i vestiti di Reyhaneh erano sparsi sul pavimento ed intrisi di sangue, presente dappertutto nella stanza.

Il padre l’aveva picchiata anche in passato

A quel punto hanno chiamato la polizia che è riuscita, grazie al dispositivo di localizzazione, a rintracciare il cellulare della ragazza, ormai deceduta. Il corpo è stato trovato a poca distanza dal villaggio di Ekhtiar Abad, ubicato ad un quarto d’ora d’auto dalla città di Kerman. Le prove contro il padre sono parse fin da subito schiaccianti, in particolare le macchie di sangue trovate nella sua auto, e per questo è stato arrestato. Inoltre si è scoperto che in passato aveva detto alla moglie “un giorno ucciderò quella ragazza” e che nel 2017 l’aveva picchiata violentemente con un bastone fermandosi solo perchè era intervenuta l’altra figlia. In seguito all’arresto la madre di Reyhaneh ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale. Dopo la morte della 22enne i familiari hanno scoperto che, poche ore prima dell’omicidio, aveva girato un video nel quale si mostrava serena e spensierata.

