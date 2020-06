Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 17 giugno 2020: su Raiuno Napoli-Juventus, su Canale 5 Paradiso amaro

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 17 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 17 giugno 2020. Su Rai 1 va in onda il grande calcio con la partita, valida per la finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il gioco del tradimento”: per Lily, mamma e moglie, tutti i giorni sono uguali, fino a quando inizia a flirtare con Grayson, insegnante del figlio. Il flirt si trasforma in una torrida relazione che Lily deve nascondere al marito e alle altre mamme. Presto, però, l’amante si trasforma in un vero e proprio psicopatico. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Pensavo fosse amore invece era un calesse”: Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento. Tomaso e’ troppo pigro, dice lei che intanto inizia una relazione con un altro, un certo Enea. Il povero Tomaso riesce ad averla vinta. Cominciano di nuovo i preparativi, ma questa volta e’ lui a farsi cogliere dai dubbi. Subito dopo, il film “Volesse il cielo”.

Su Canale 5 va in onda il film “Paradiso amaro”: Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, più che alla famiglia si è sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli interessi economici derivanti dalla moltitudine di proprietà terriere alle Hawaii. Dopo che un incidente in barca nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma irreversibile, Matt scopre che la donna per anni ha condotto una doppia vita, tenendo in piedi una relazione con Brian, un venditore di immobili, residente nell’isola di Kauai. Intenzionato a conoscere il rivale, Matt decide di mettersi in viaggio insieme alle due figlie per recarsi dall’altro lato dell’arcipelago. Grazie al viaggio, l’avvocato rivaluterà tutto il passato, rivoluzionando l’ordine delle sue priorità. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Una ragazza e il suo sogno”: la diciannovenne Daphne, uno spirito libero, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato, si metterà d’impegno per riuscire a piacere a lui e alla sua famiglia. In seconda serata, il film “Le sorelle perfette”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda una nuova puntata di “5 gemelle sotto un tetto”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 17 giugno 2020

Rai 1

20:35 Napoli-Juventus

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il gioco del tradimento (film)

23:30 Striminzitic Show

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Pensavo fosse amore invece era un calesse (film)

23:30 Volesse il cielo (film)

Canale 5

21:20 Paradiso amaro (film)

23:30 Tg5

Italia 1

21:20 Una ragazza e il suo sogno (film)

23:30 Le sorelle perfette (film)

La 7

21:20 Atlantide

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!