Chi è Valeria Pintore, moglie di Giamarco Tognazzi: biografia e curiosità

Cenni biografici su Valeria Pintore, moglie di Gianmarco Tognazzi.

Abbiamo scritto di Gianmarco Tognazzi – e della moglie – in occasione della sua ospitata durante una puntata di ‘Vieni da me‘, programma condotto da Caterina Balivo.

In quella occasione, l’attore ha ripercorso la sua carriera e parlato della sua vita sentimentale, spendendo belle parole per la moglie Valeria Pintore, di undici anni più giovane di lui.

Oggi sarà ospite del programma di Diaco ‘Io e Te’: tratterà degli stessi temi?

Intanto vi riproponiamo qualche cenno biografico dedicato a Valeria Pintore.

Gianmarco e Valeria sono sposati dal 2006 e dal loro amore sono nati due figli: la primogenita Viola, nata nel 2007, e Tommaso Ugo nel 2012. Il loro primo incontro è avvenuto in Sardegna, ad una cena con amici comuni e in particolare, Sergio Cammariere. All’epoca, Valeria lavorava al comune.

Biografia e curiosità su Valeria Pintore

Parlando della prima volta che si sono visti, Gianmarco ha raccontato di essere rimasto colpito dalla moglie, a tal punto di essersi piazzato, il giorno dopo, davanti al Comune per rivederla:

“L’ho conosciuta, avevo saputo che lavorava al comune. Non ho dormito e alle sette ero sotto la sede del comune per poi scoprire di aver sbagliato. Ci siamo visti per prendere un caffè e io le ho detto: se non partissi e ti portassi a cena? Lei mi ha detto no. Quindi sono partito e sono tornato a Roma. Ci siamo scambiati il numero e siamo andati avanti a messaggini finché io, ad un certo punto, le ho detto: basta, questo weekend prendo e ti porto via”

Da allora, non si sono più lasciati e tre anni più tardi sono convolati a nozze.

(Articolo scritto da Maria Rita Gagliardi il 21 Maggio 2020. Aggiornato il 18 giugno da R.D.V.)

