Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 18 giugno 2020: su Raiuno Che Dio ci aiuti 5, su Canale 5 New Amsterdam

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 18 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio di “Che Dio ci aiuti 5”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Paradise Beach – Dentro l’incubo”: una giovane donna si ritroverà ad affrontare uno degli incubi peggiori di sempre: dispersa in alto mare, con solo una boa come sostegno, dovrà difendersi da un terribile squalo bianco che sorveglia le acque che la separano dalla riva. In seconda serata, “Striminzitic Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Ogni cosa è illuminata”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Dritto e rovescio”, seguito dal film “Nella mente di Kate”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “New Amsterdam”: per pareggiare il bilancio, Max sarà costretto a tagliare due milioni di spese e sarà inevitabile che l’ospedale ne soffra. Max deve limitare i casi di overdose che si moltiplicano per l’uso sconsiderato di oppiacei nelle terapie del dolore dei pazienti. Max e la dottoressa Bloom vengono citati in giudizio dai familiari di George Whitney, deceduto sul tavolo operatorio di Reynolds. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda, in replica, una puntata di “Emigratis”, seguita dal film “I 2 Soliti Idioti”.

Su La 7 va in onda la serie tv “Chernobyl”: durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Cernobyl, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo. Mentre i tecnici e gli ingegneri del turno di notte cercano di stabilizzare la situazione e di capire l’entità dei danni, i vigili del fuoco intervengono per spegnere l’incendio. Non molto lontano da lì, a Pryp’jat’, la cittadina-dormitorio situata a soli 3 chilometri di distanza sorta proprio per i lavoratori della centrale e per le loro famiglie, migliaia di persone assistono a quello spettacolo tanto affascinante quanto letale. Poche ore dopo, il professor Valery Legasov, il primo vicedirettore dell’Istituto Kurcatov per l’Energia Atomica, uno dei più stimati chimici sovietici di quegli anni, riceve una telefonata dal Cremlino: farà parte della commissione d’inchiesta sull’incidente nucleare più terribile della Storia, il Disastro di Chernobyl. In seconda serata, “Atlantide-Speciale Chernobyl”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Restaurant Swap-Cambio ristorante”.

