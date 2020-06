Affetti dal coronavirus, muoiono mano nella mano a cinque giorni di distanza dopo 71 anni di matrimonio

Insieme per una vita, ma anche nella morte: sposati da 71 anni, Ron Wood è morto mano nella mano con sua moglie Pat, che se n’è andata solo 5 giorni prima di lui

Nella società delle “relazioni liquide” nella quale sembra impossibile trovare l’amore della propria vita, ci sono coppie simbolo di un amore vero che può durare per sempre: è l’esempio di Pat, 91 anni, e Ron Wood, 94 anni, insieme da 71 anni.

Se ne sono andati mano nella mano

Pat e Ron avevano contratto entrambi il coronavirus, che purtroppo non li ha lasciato scampo. Ma nonostante tutto avevano trovato il modo per stare insieme: la coppia ha infatti richiesto all’ospedale Worthing, nel West Sussex, di poter stare entrambi nella stessa stanza: richiesta esaudita dai medici, che hanno permesso alla coppia di potersi dire addio tenendosi mano nella mano nonostante i reparti Covid siano separati fra maschili e femminili. Maria Reina, l’infermiera del Worthing Hospital, si è commossa nel vedere l’amore in questi due pazienti:”Vederli insieme, tenersi per mano è stato veramente speciale. Mi ha fatto sentire molto orgogliosa di essere un’infermiera“.

Pat ha lavorato nell’ ospedale Goring Hall per 11 anni e Ron era un veterano della Seconda Guerra Mondiale nonché il miglior bomber del Worthing Football Club. I due si erano conosciuti fuori da un ufficio postale quando lui aveva 22 anni e lei 19. La loro unica figlia, Nikki Evans, ha ringraziato l’ospedale per le cure offerte ai genitori in un momento sanitario così difficoltoso, e ha dimostrato immensa gratitudine verso tutto lo staff dell’ospedale, che ha permesso ai suoi genitori di vivere gli ultimi giorni della loro vita insieme potendosi prendere cura l’uno dell’altro. Pat e Ron hanno lasciato due nipoti e quattro pronipoti, che avranno per sempre l’esempio che l’amore, nonostante tutto, può durare davvero in eterno.

