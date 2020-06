Chi è Raven-Symoné, la star disney si è sposata con Miranda Maday – VIDEO

Raven-Symoné si è sposata in gran segreto con la fidanzata Miranda Maday, ecco chi è la famosa attrice disney

Raven-Symoné è nata il 10 dicembre 1985 a Duluth, ha intrapreso la carriera di attrice sin da quando era solo una bambina. All’età di due anni ha preso parte ad alcuni spot pubblicitari. Nel 1989 è entrata a far parte del cast della nota serie televisiva I Robinson, ha interpretato il ruolo di Olivia fino al 1992, quando la serie è stata cancellata.

Negli anni ha continuato ad apparire in televisione e a recitare in diversi film come Il dottor Dolittle e Il dottor Dolittle 2, Zenon, la ragazza stellare e Zenon: Z3 e molti altri ancora. A renderla maggiormente nota il ruolo di protagonista nella serie tv Raven di Disney Channel.

Oltre alla passione per la recitazione ha sempre avuto anche una passione per il canto. Ha infatti pubblicato 9 album, 5 da solista e 4 con il gruppo The Cheetah Girls.

La nota ed amata attrice si è sposata con la fidanzata Miranda Pearman-Maday, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo. Le nozze sono state celebrate in gran segreto, ad annunciare la novità è stata proprio la Symoné tramite un post pubblicato su Instagram.

Nella didascalia dello scatto postato l’attrice ha scritto: “Mi sono sposata con una donna che mi capisce da quando sono nervosa alla gioia, dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, dal palcoscenico a casa. Ti amo signora Pearman-Maday”.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!