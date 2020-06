Eclissi del 21 giugno, per i complottisti è un segno: “La fine del mondo è vicina”

Il solstizio d’estate 2020 si verificherà nello stesso giorno di un’importante eclissi.

Se per molti si tratta soltanto di una coincidenza, per altri il fatto che il 21 giugno sarà caratterizzato dall’oscurità è un segno che l’apocalisse è vicina.

L’eclissi in questione viene generalmente identificata come anulare, e si verifica quando la luna è troppo lontana nella sua orbita per oscurare completamente il sole, creando l’effetto inquietante del cosiddetto “anello di fuoco”.

L’eclissi solare di domenica 21 giugno sarà la prima di quest’anno e si preannuncia come un fenomeno mozzafiato. Gli esperti affermano che sarà la più “profonda” del secolo, poiché avverrà durante il solstizio, quando il sole sarà al massimo livello: lo riporta il Daily Star Online.

L’evangelista è sicuro: “Il mondo sta per finire”

Secondo quanto riferito, la luna coprirà fino al 98,8% del disco solare, facendo apparire l’eclissi diversa dagli eventi precedenti: per circa 30 secondi nel cielo si vedrà soltanto l’anello di fuoco.

L’eclissi anulare sta scatenando le teorie dei complottisti. Il cristiano evangelista Paul Begley sostiene che il mondo stia volgendo al termine e ha colto gli eventi catastrofici di quest’anno come prova dell’apocalisse in arrivo. Begley ha infatti parlato anche delle locuste che hanno creato problemi enormi in Yemen, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Pakistan e India, ricordando come l’invasione di locuste fu una delle piaghe inflitte da Dio all’Egitto.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!